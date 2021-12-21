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Шоу-бизнес
"Проблемы не закончатся": кто наложил порчу на Гузееву

"Проблемы не закончатся": кто наложил порчу на Гузееву

Лариса Гузеева не смогла сдержать эмоций. Астролог Анна Гехман рассказала, кто наложил порчу на телеведущую.
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Уже несколько месяцев народ переживает за Ларису Гузееву. Сначала брюнетка попала в больницу из-за коронавируса, а теперь терпит неудачу за неудачей. Анна Гехман смогла понять, кто сглазил звезду. К сожалению, имя она не назвала, но по описанию сама знаменитость сможет вычислить человека, если она его знает лично.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

"Действительно, на Ларисе есть негативное воздействие. Оно идет от крупной женщины, они где-то одного возраста, с черными волосами, у нее слегка вьющиеся волосы одной длины, примерно до плеч, может, чуть ниже. У нее очень тяжелый глаз и язык, так как в роду были ведьмы", – ужаснул астролог.

По его словам, между ними была какая-то конфликтная ситуация. Конечно, ведь вообще вокруг Гузеевой очень много завистников. Любому человеку, особенно известному, нужно осторожно относиться к своему окружению, так как многим не нравится то, что ты успешнее, богаче или счастливее.

"И ей нужно обязательно защищать себя как энергетически, так и амулетами. К сожалению, этому часто подвержены публичные люди. И что касается негатива на Ларисе, конечно, его необходимо убирать, иначе проблемы не закончатся, а будут увеличиваться по нарастающей во всех сферах жизни: здоровье, финансы, отношения", – не успокоил эксперт.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 21:43 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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