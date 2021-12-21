"Проблемы не закончатся": кто наложил порчу на Гузееву

Лариса Гузеева не смогла сдержать эмоций. Астролог Анна Гехман рассказала, кто наложил порчу на телеведущую.

Уже несколько месяцев народ переживает за Ларису Гузееву. Сначала брюнетка попала в больницу из-за коронавируса, а теперь терпит неудачу за неудачей. Анна Гехман смогла понять, кто сглазил звезду. К сожалению, имя она не назвала, но по описанию сама знаменитость сможет вычислить человека, если она его знает лично.

"Действительно, на Ларисе есть негативное воздействие. Оно идет от крупной женщины, они где-то одного возраста, с черными волосами, у нее слегка вьющиеся волосы одной длины, примерно до плеч, может, чуть ниже. У нее очень тяжелый глаз и язык, так как в роду были ведьмы", – ужаснул астролог.

По его словам, между ними была какая-то конфликтная ситуация. Конечно, ведь вообще вокруг Гузеевой очень много завистников. Любому человеку, особенно известному, нужно осторожно относиться к своему окружению, так как многим не нравится то, что ты успешнее, богаче или счастливее.

"И ей нужно обязательно защищать себя как энергетически, так и амулетами. К сожалению, этому часто подвержены публичные люди. И что касается негатива на Ларисе, конечно, его необходимо убирать, иначе проблемы не закончатся, а будут увеличиваться по нарастающей во всех сферах жизни: здоровье, финансы, отношения", – не успокоил эксперт.