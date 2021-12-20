"Болезни посыпались": Ослепленная черным сглазом Гузеева взмолилась о помощи

Теледива взвыла от чудовищных проблем. Лариса Гузеева обратилась к россиянам.

62-летняя знаменитость сохраняет мужество и стойкость, когда ее подкашивают удары судьбы. Еще совсем недавно Лариса Гузеева лежала в "красной зоне", рискуя отправиться на тот свет. Почти месяц она сражалась за жизнь и вылечилась, но болезненное состояние с угнетающими симптомами продолжает ее мучить.

Теперь в жизнь звезды ворвалась порча. Как минимум, актриса стала много думать о ее существовании. Звезда подозревает, что стала жертвой вредоносного магического влияния. Размышляя о своем жутком состоянии, ведущая практически взмолилась о помощи — потребовалась помощь фанатов.

Мысли о черном сглазе ослепили брюнетку до такой степени, что она попросила народ привести примеры негативного энергетического воздействия. "Ну да, что-то я потерялась. Не выберусь никак", — пожаловалась Лариса Гузеева.

Многие в комментариях отметили, что верят в сглаз и сами не раз страдали от этой напасти. "Люди злые и завистливые. Особенно сейчас, все озверели просто", "Иногда тоже мысль такая мелькает, как сейчас, прям все болезни посыпались", "Трусы наизнанку и булавочку в незаметное место на одежде. И все будет хорошо!" — отреагировали пользователи Сети.

Некоторые поклонники посоветовали актрисе ходить в церковь и читать молитвы. Также распространилось мнение, что Лариса Гузеева просто не до конца оправилась после ковида, и ей нужно время для восстановления.