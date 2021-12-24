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Шоу-бизнес
"Состояние молодости, свободы и разврата": Лепс решил тряхнуть стариной

"Состояние молодости, свободы и разврата": Лепс решил тряхнуть стариной

Меньше недели назад Григорий Лепс развелся с женой после 20 лет брака.
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Известная в Сети ясновидящая Мирослава Коллавини рассмотрела карту жизни артиста и рассказала, какой будет его судьба после развода. По мнению эксперта, Григорий Лепс сначала не хотел расставаться с супругой, однако, когда это уже случилось, мужчина почувствовал сладкий вкус свободы и его буквально "понесло". Теперь у разведенного Лепса начинается настоящая череда приключений, в результате которых имя артиста часто будет появляться в прессе.

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Григорий Викторович Лепс певец

В комментарии "ЭГ" ясновидящая отметила, что 59-летний артист уже "загулял" во всех смыслах этого слова, но то ли еще будет. У отныне холостого музыканта может быть очень много женщин. Впрочем, ничего серьезного с ними Григорий строить все равно не захочет. Мужчине не нужны новые узы, сейчас он просто решил тряхнуть стариной и вернуть себе ощущение давно прошедшей молодости.

"Лепс хочет вернуться в то состояние молодости, свободы и разврата," – подвела итог Коллавини.

Справедливости ради стоит отметить, что это всего лишь мнение одной ясновидящей. Фактов, подтверждающих разгульное поведение музыканта, пока нет.

Ранее состояние Григория Лепса после развода оценил психолог, который пришел к выводу, что исполнитель очень переживает, хоть и скрывает свои чувства. По мнению Екатерины Рублевой, уход супруги после стольких лет брака может сильно навредить Григорию Лепсу.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 12:58 Источник: ЭГ • Требует проверки
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