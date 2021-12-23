"Зависимость разрушает": Появилась информация о состоянии освободившегося Лепса

Брак Григория Лепса официально расторгли.

Артиста развели с женой в это понедельник после 20 с лишним лет совместной жизни. У пары трое детей, старшей дочери уже 19 лет. Поклонники долгое время считали союз Лепса и его музы самым крепким в отечественном шоу-бизнесе. Однако жизнь показала, что никто не вечно. Супруги хотели разойтись тихо, в итоге новость уже несколько недель в топе по популярности.

Григорий Викторович довольно тяжело приживает происходящее, недавно его даже госпитализировали с гипертоническим кризом. Поклонники интересуются, как музыкант будет распоряжаться свободой после стольких лет брака. Хотя сам Лепс не раз говорил, что всегда был свободен, независимо от штампа в паспорте.

Психолог Екатерина Рублева высказалась относительно состояния освободившегося артиста и того, как повлияет на него развод. Эксперт отметила, что ситуация может осложняться тем, что долгое время Лепс жил с женщиной, в чем-то от нее зависел, мог положиться. Уход партнера после стольких лет может сильно навредить артисту. "Зависимость разрушает человека изнутри как личность, подавляет его волю, и человек утрачивает свободу своих действий", - высказалась психолог.

Также психолог добавила, что защитное поведение Григория Лепса только усугубляет ситуацию. Он всеми силами старается показать, что все хорошо, хотя сам очень переживает. Подавление эмоций может плохо отразиться на здоровье 59-летнего музыканта.