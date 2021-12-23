Вместо тысячи жен: Разведенный Лепс рванул за границу с роскошной брюнеткой

Артист нашел отдушину после семейного краха. Григорий Лепс развлекается в приятной компании.

20 декабря 2021 года Григорий Лепс и Анна Шаплыкова поставили в отношениях жирную точку. Суд официально расторгнул брак. Развод с шикарной блондинкой после двух десятков лет брака плохо сказался на состоянии артиста. Проявилось и физическое, и эмоциональное недомогание.

Однако грустить в одиночестве, напевая мотив про рюмку водки мужчина не стал. Прийти в тонус он решил в путешествии с очаровательной особой. Григорий Лепс рванул за границу с роскошной брюнеткой. Парочка наслаждается отдыхом в солнечной Италии.

Эффектной спутницей артиста стала не какая-нибудь знакомая подружка, а родная дочь Инга. Накануне Нового года ей исполнилось 37 лет. По этому случаю Григорий Лепс и улетел с ней подальше от житейских проблем.

В "Инстаграм" певец опубликовал душевный кадр с именинницей. Позируя перед камерой, музыкант приобнял наследницу и расплылся в довольной улыбке. А вот лицо Инги почему-то радости не выражало. Народ оставил брюнетке добрые пожелания с днем рождения и не забыл про ее звездного отца.

"Трезвый, уже хорошо...", "Папулька, как всегда, стильный, модный, молодежный!", "Уж батя так батя!", "Молодой современный папа! Супер!", "Дети — это счастье!" — такие комментарии получил Григорий Лепс.