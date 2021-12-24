"Ты скоро родишься": Устроившая ажиотаж певица Слава показала внушительный живот

Слава поделилась трогательным роликом.

У артистки двое детей – старшей дочери 22 года, младшей 10 лет. В своем блоге Слава решила поделиться приятными воспоминаниями. Она показала архивные снимки, напечатанные в глянцевом журнале, на которых сфотографирована на позднем сроке беременности. Таким интересным способом певица поздравила с днем рождения младшую дочь Антонину. "Ты скоро родишься и я покажу тебя всему миру (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – трогательно обратилась к наследнице Слава.

Поклонники присоединились к поздравлениям. "Поздравляем! Здоровья, счастья, радости и всего самого наилучшего Вашей красавице чудесной", "Самые наилучшие пожелания дочурке и мамуле, здоровья и всех благ", "Поздравляем! Пусть ваша доченька будет здоровой и счастливой", "Поздравляю с доченькой. Всем вам здоровья. Когда бог хочет отблагодарить женщину он дарит ей дочку", "Поздравляю с лучшим событием в жизни – рождением ребенка!", "Я помню каждый день, мы ее ждали, люблю вас очень", – написали комментаторы.

Ранее певица Слава и ее возлюбленный Анатолий Данилицкий, с которым она вместе уже много лет, удивили поклонников. Несмотря на длительные крепкие отношения, пара не торопится ставить штамп в паспорте. Но на днях артистка поделилась видео, в котором шагает под руку со своим возлюбленным, держа в руках букет. Оказалось, супруги посетили тематический праздник у младшей дочери.