"Мы на свадьбу": Певица Слава с женихом устроила ажиотаж

В Сеть проникло уникальное видео. Певица Слава вместе с возлюбленным всполошила народ.

Личная жизнь певицы Славы сложилась успешной, да только штамп в паспорте ставить она не торопится. Уже много лет артистка живет с предпринимателем Анатолием Данилицким в качестве потенциальной супруги. То ли жених не торопится делать ей предложение, то ли сама она сторонится брачных уз.

Поклонники уже устали ждать, когда певица Слава выйдет замуж и обрадует их радостной новостью. Периодически поп-дива намекает на возможное бракосочетание. Так, недавно в "Инстаграм" появился ролик, на котором артистка шагает под руку с любимым и держит в руках букет. "Мы на свадьбу", — с довольным видом заявила брюнетка.

Таким образом вокалистка буквально устроила ажиотаж, ведь многие восприняли ее слова всерьез. Это при том, что одета певица Слава была отнюдь не нарядно, а в помещении, где снимали видео, раздавался крик детей. Даже Лолита Милявская поддержала всеобщую шумиху. "Горько", — потребовала артистка в комментариях.



Вскоре певица Слава раскрыла формат мероприятия. Никакая это была не свадьба, а новогоднее выступление в школе у ее младшей дочери Антонины. Вместе с семьей артистка посмотрела праздничную сказку с участием детей. А миловидный букет вручили девочке в благодарность за подаренные эмоции.