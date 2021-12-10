"Как будто после пластики": Признавшуюся во лжи Пынзарь перестали узнавать

Дарья Пынзарь поделилась новым фото.

Экс-участница "ДОМа-2" после проекта стала популярным блогером. Она регулярно откровенно рассказывает подписчикам о своей жизни и делится фото. На новом снимке, котором поделилась Дарья, поклонники заметили несоответствия. Пынзарь хотела поговорить со своей аудиторией о подготовке к новому году, в итоге в комментариях стали писать о ее внешности.

Подписчики отметили, что на фото Дарья неузнаваема и не похожа сама на себя. Они стали гадать, что изменилось. "Дашенька, цвет волос не то (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Даша, в белый срочно", "Боги, как будто 53года после пластики", "Цвет волос очень интересный", "Не делай ни в коем случае больше пластику , неужели не видно, что внешность намного хуже становится", "На Оксану Федорову стала похожа", "Поседела", – написали комментаторы.

Ранее Дарья Пынзарь призналась в серьезной лжи, связанной с "ДОМом-2". Оказалось, что девушка нарочно ругалась со своим мужем на камеру по предварительной договоренности, так как не хотела покидать проект. Дарья рассказала, что постановочные ссоры в итоге плохо отразились на отношениях в реальности и чуть не стоили паре отношений.