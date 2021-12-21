"Зачем эти трусы, без них бы вышла": Орбакайте обсмеяли за нелепый образ

Кристина Орбакайте любит экспериментировать с внешним видом. Певица часто меняет прически и стиль в одежде. Недавно она побывала в отеле "Ritz-Carlton" на премии "Fashion new Year Awards". Чтобы запечатлеть этот день, артистка сняла новый ролик для своего "Инстаграм".
На видео наследница Примадонны дефилирует вместе дочерью Клавдией. Для светского мероприятия певица выбрала весьма необычный образ. Она облачилась в черную атласную блузку и кожаные короткие шортики. Видимо, звезда хотела лишний раз продемонстрировать свои худенькие ноги. Дополнял образ серебряный мини-клатч.
Подписчики по-разному отреагировали на внешний вид артистки. Кто-то восторженно отозвался об образе Кристины. "Статуэтка", "Боже, какая стройная куколка", "Шикарная", "Супер! Красавица мама и дочка", "Вот это фигурка! Никакие Джей Ло не сравнятся! Невероятно", – рукоплескали фанаты.
Однако нашлись и те, кто посчитал, что наряд певицы несуразен и даже вульгарен. "Форма одежды не идет", "Она бы еще в трусах вышла", "Зачем эти трусы, без них бы вышла", "Короткие шорты на колготки уже не в моде", "Эти шорты вообще не для нее, прошлый век", – раскритиковали Орбакайте.