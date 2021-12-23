"3-4 миллиона долларов": Собчак похвасталась баснословными заработками

Ксения Собчак не скрывает своих доходов и говорит о них с гордостью.

Журналистка не привыкла скрывать плоды своего труда от поклонников, она в принципе старается быть предельно честной. Не стала Собчак замалчивать и свои заработки. Если другие звезды обычно крайне неохотно говорят о финансах, называя абстрактные цифры и уходя от темы, у Ксении Анатольевны все на поверхности.

Ведущая открыто заявила, что декларирует все свои доходы ежегодно и исправно платит налоги, поэтому скрывать ей нечего. "В год я зарабатываю порядка 3-4 миллиона долларов, зависит от года", – открыто заявила Ксения. Баснословные заработки Собчак все еще немного шокируют поклонников, но журналистку это не смущает, он уверена, что зарабатывает все это тяжелым трудом и имеет право хвастаться.

Действительно, Ксения Анатольевна зарабатывает деньги собственным рудом. Однако ее услуги, в силу узнаваемости и происхождения, стоят дорого. По данным в Сети, ведение мероприятия у Собчак стоит около 5 миллионов рублей, цены на рекламу в "Инстаграме" начинаются о 500 тысяч. Еще у журналистки есть популярный канал на YouTube, бренд одежды и ресторан. "Все мои доходы — результат тяжелого и видимого всем труда", – похвалилась Ксения.