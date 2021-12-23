Увеличивает шансы: Почему Собчак появилась на пресс-конференции Путина вся в красном

Ксения Собчак находится на пресс-конференции в качестве представителя СМИ.

Журналистка для мероприятия выбрала броский красный костюм, который хорошо привлекает внимание. Поклонники тут же стали разбирать, есть ли в этом какой-то замысел или же Ксения Анатольевна просто выбрала красивый наряд. Оказалось, что все неслучайно. Помимо Собчак, в красном пришли и другие представители прессы.

Журналисты не просто так надевают ярко-красные наряды на пресс-конференцию. Вопросов к президенту всегда очень много, шанс задать свой – невелик, а красная одежда хорошо привлекает внимание. Так, Собчак выбрала костюм для того, чтобы увеличить шансы задать вопрос лично Владимиру Путину.

На пресс-конференции уже задали большое количество важных для страны вопросов. Владимир Путин объяснил, почему в России все еще низкое число вакцинированных. Он назвал тенденцию "ужасной", а также добавил, что из-за постоянной мутации вируса сложно выработать коллективный иммунитет в стране с такой большой территорией. Уровень вакцинации сейчас чуть больше 50%.

Также президент пообещал увеличение социальных выплат. Будут проиндексированы пенсии и увеличен МРОТ, бюджет на следующий год утвержден с поправкой на социальные процессы в государстве. По словам Путина, эти небольшие изменения положительно скажутся на общем уровне жизни.