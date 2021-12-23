"Не сиди на жопе ровно": зажиточный Ярушин из "Универа" пнул ноющих из-за денег звезд

Актер сериала "Универ. 10 лет спустя" раскритиковал звезд, которые жалуются на отсутствие заработков из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По словам Стаса Ярушина, пока коллеги ныли а фоне безденежья, его банковские счета продолжали пополняться.
Ярушин считает, что в кризисной ситуации необходимо проявлять гибкость. Если творчество перестало приносить доход, надо развиваться в других на правлениях. "Не сиди на жопе ровно!" – советует терпящим лишения звездам актер "Универа".
Сегодня, отметил Стас, очень много возможностей. В пример Стас Ярушин привел инвалидов-колясочников, которые, несмотря на ограниченные возможности, зарабатывают и содержат свои семьи.
"Честно: я не понимаю актеров, музыкантов, которые сидят и плачутся", – пнул коллег по цеху Ярушин.
Звезда сериала "Универ. 10 лет спустя" призналась, что помимо творчества у него есть несколько бизнес-проектов. Стас Ярушин является учредителем и инвестором онлайн-университета, который занимается образованием спортсменов. Артист похвастался, что его учебный центр сотрудничает с несколькими известными зарубежными спортклубами.
Зажиточный Ярушин рассказал также, что у него есть собственный продакшн — Y-generation. Компания снимает рекламные ролики и производит контент для разных платформ. Еще у артиста есть проекты на ютьюбе и во "ВКонтакте". Зарабатывает Ярушин съемками в рекламе.
В прошлом звезда серила "Универ" вела свадьбы и корпоративы. Сейчас от таких предложений знаменитость отказывается. Стас Ярушин подчеркнул, что пригласить его на празднование Нового года в качестве ведущего можно не меньше чем за миллион рублей.