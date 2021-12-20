"Залазил в одно место и щекотал там": Боня о нарушившем ее границы известном актере

Телеведущая Виктория Боня и звезда сериала "Универ. 10 лет спустя" вместе снимались в проекте "Звезды в Африке". Отношения знаменитостей не сложились. На площадке шоу они постоянно конфликтовали. В свежем интервью Боня объяснила, почему невзлюбила актера.
Виктория Боня считает, что Стас Ярушин отчаянно жаждет внимания, поэтому провоцирует окружающих на ссоры. Актер ранее никогда не участвовал в шоу, где от участников требовали яркости. Телеведущая назвала Ярушина "невзрачным" и усомнилась в его умении быть интересным и смешным.
Боня сравнила артиста с "червячком-занудой". "Который всем залазил в одно место и щекотал там", – рассудила теледива.
Стас, уверена Виктория, – нарцисс и эгоист. Воспитанный мужчина не станет устраивать разборки с женщиной, даже если ее позиция не близка.
Виктория Боня сообщила, что Стас Ярушин, пытаясь напомнить о себе аудитории, нарушал ее личные границы. На съемках, например, артист постоянно влезал в кадр, когда телеведущая записывала "Сторис" для своих соцсетей. Между тем в реальной жизни, говорит Виктория, Стас совершенно другой. Теледива уверена, что звезда "Универа" постоянно играет на камеру.