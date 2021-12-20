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Сериалы
"Залазил в одно место и щекотал там": Боня о нарушившем ее границы известном актере

"Залазил в одно место и щекотал там": Боня о нарушившем ее границы известном актере

Теледива раскрыла причину неприязни к артисту.
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Телеведущая Виктория Боня и звезда сериала "Универ. 10 лет спустя" вместе снимались в проекте "Звезды в Африке". Отношения знаменитостей не сложились. На площадке шоу они постоянно конфликтовали. В свежем интервью Боня объяснила, почему невзлюбила актера.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

 Станислав Сергеевич Ярушин

Станислав Сергеевич Ярушин актриса

Виктория Боня считает, что Стас Ярушин отчаянно жаждет внимания, поэтому провоцирует окружающих на ссоры. Актер ранее никогда не участвовал в шоу, где от участников требовали яркости. Телеведущая назвала Ярушина "невзрачным" и усомнилась в его умении быть интересным и смешным.

Боня сравнила артиста с "червячком-занудой". "Который всем залазил в одно место и щекотал там", – рассудила теледива.

Стас, уверена Виктория, – нарцисс и эгоист. Воспитанный мужчина не станет устраивать разборки с женщиной, даже если ее позиция не близка.

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Публикация от СТАС ЯРУШИН: LIVE (@yarushinstanislav)

Виктория Боня сообщила, что Стас Ярушин, пытаясь напомнить о себе аудитории, нарушал ее личные границы. На съемках, например, артист постоянно влезал в кадр, когда телеведущая записывала "Сторис" для своих соцсетей. Между тем в реальной жизни, говорит Виктория, Стас совершенно другой. Теледива уверена, что звезда "Универа" постоянно играет на камеру.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 11:23 Источник: FAMETIME TV ✓ Надежный источник
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