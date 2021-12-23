Романтические встречи: Заговорили о любовных похождениях Лепса

Три дня назад Григорий Лепс развелся со своей женой Анной. Астролог Алена Зотова рассказала, что происходит на личном фронте у знаменитого холостяка.

Не так давно многие россияне пришли в шок, узнав, что Григорий Лепс расстается со своей супругой. Напомним, что вместе они прожили более 20 лет. Не все сразу поверили в слухи, которые ходят по интернету.

"Григорий Лепс – Скорпион, в его натальной карте есть напряженные аспекты с женскими и мужскими энергиями. Это может давать ему на протяжении всей жизни давление, желание властвовать, командовать в паре, требовать много внимания к себе и иногда даже иметь энергетически разрушающий заряд, чтобы не жить спокойно. Ему всегда нужна какая-то динамика, ситуация, которая будет держать его в тонусе", – дала характеристику исполнителю Алена Зотова.

Астролог рассказал о возможных похождениях музыканта уже в ближайшем будущем. По словам эксперта, какое-то время артист еще будет пробовать наладить отношения с Анной, но если он не справится, то вскоре найдет себе новую избранницу.

"Сейчас – разрушение в отношениях длительного характера. 20 лет они были в браке, сейчас они развелись, это можно объяснить тем, что Марс дал напряжение. Можно сказать, что он будет еще в отношениях, но до конца января ретроградная Венера будет возвращать его в прошлые отношения. Поэтому, возможно, они будут с женой еще садиться, мириться, но все равно разойдутся. И уже в конце месяца у него грядет череда влюбленностей, развлечений, наслаждений и романтических встреч. Сейчас он просто знакомится, не влюблен, общается", – подытожила Зотова.