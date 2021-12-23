"Больна": что творится с оказавшейся в безвыходной ситуации Васильевой

Татьяна Васильева не выглядит свежей и здоровой на одной из фотографий в "Инстаграме". Внешний вид прокомментировал стилист Гала Борзова.

Татьяне Васильевой уже 74 года. Актриса выглядит на свой возраст и, как и все, с каждым днем не молодеет и не хорошеет. Недавно Ефим Шифрин выложил фотографию в своих социальных сетях вместе с коллегой. Судя по всему, они были в отеле.

Поклонники пришли в ужас от внешнего вида своего кумира. Артистка предстала перед аудиторией без макияжа и без наряда. Она надела самую простую серую кофту, которую некоторые посчитали слишком растянутой. Звезда натянула на себя капюшон. Из под него все заметили облегающую темную шапку.

"На мой взгляд, выглядит очень драматично. Такое ощущение, что она чем-то больна. Шапочка и рыхлая ткань создают такой вялый образ. То есть если бы у кофты был четкий силуэт, образ был бы более стронг", – высказалась Гала Борзова.

В Сети любят обсуждать состояние здоровья звезд. Многие делают свои предположения, что же творится с актерами и музыкантами. Татьяну Васильеву, конечно, тоже не смогли обойти стороной. Напомним, что точный ответ по поводу самочувствия знает только сама актриса. Лично она ничего не рассказывала.

"Ну, если честно, мне кажется, по своей воле такую шапку не наденешь. Этот образ – не про стиль, он, скорее, про ситуацию, из-за которой его надели", – сделал неутешительный вывод эксперт.