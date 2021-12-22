Народ встал грудью за ссохшуюся Васильеву: Началась травля пожилых

Фото неузнаваемой Татьяны Васильевой без грима появилось в Сети и вызвало резонанс.

Недавно Ефим Шифрин в своем блоге в "Инстаграме" опубликовал фото с Татьяной Григорьевной, на котором она была после съемок – без грима и костюмов. Снимок разлетелся по Сети и вызвал огромный резонанс. Многие стали писать, что в сухонькой старушке так сразу и не узнать звезду театра и кино. В прессе тоже появились заголовки подобного рода.

В итоге народ буквально встал грудью на защиту постаревшей артистки, многие написали, что для своего возраста она выглядит прекрасно и не скрывает того, что процесс старения касается и публичных людей.

"В России пенсионеры – особая каста, неадекватно воспринимаются с большим негативом и осуждением", "Почему-то началась травля пожилых. Интересно, по чьему указанию, но цель – воспитать у молодежи неуважение в старшим", "Какая есть без грима на свои 74, чем Лолита в 58 с лицом задницы младенца", "Отлично выглядит на фото с Шифриным! Живое фото, настоящее!", "Нормально выглядит. намного лучше, чем с макияжем, и вполне узнаваема", "Васильевой скоро 75 и выглядит она вполне прилично для своего возраста", – вступились за артистку комментаторы.

Ранее Татьяна Васильева вспоминала о неприятном увольнении из театра Маяковского. Артистка рассказала, что отношения с худруком не сложились с самого кастинга, но талант победил и она долгое время играла главные роли. Позже ситуация осложнилась, артистку решили выжить из театра. Васильева рассказала, что все продумали очень грамотно. С того момента прошло много лет, но неприятные воспоминания периодически накрывают звезду театра.