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21 декабря
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Шоу-бизнес
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима

Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима

Татьяне Васильевой идет 75-й год. Но на сцене она всегда – праздник. Безупречный макияж, прическа, костюм – актрисой хочется любоваться бесконечно. Но по ту сторону рампы она совсем другая...
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Когда гаснут софиты и больше не надо лицедействовать, кого-то изображая, Татьяна Григорьевна превращается в обычную пенсионерку. Без грима, без агрессивного макияжа она выглядит сухонькой старушкой, в которой не сразу и признаешь одну из лучших актрис современности. Встретишь такую на улице, и не поймешь, что перед тобой звезда театра и сцены. Мама дорогая!

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Кадром, на котором Васильева запечатлена без макияжа, на своей странице в социальной сети "Инстаграм" поделился актер, писатель и юморист Ефим Шифрин. Они сейчас вместе на гастролях в Ташкенте и оттуда передают всем поклонникам: "Ас саляму алейкум!"

21 и 22 декабря в столице Узбекистана Шифрин и Васильева с лирической комедии "Танцуй со мной" будут выступать на сцене дворца "Туркистон", который был открыт в 1993 году по инициативе первого президента страны Ислама Каримова. Билеты доступные – от 100 000 до 500 000 сумов (от 687 до 3425 рублей по курсу ЦБ РФ).

Васильева там предстанет во всей красе! Поэтому пока надо пользоваться счастливым случаем увидеть ее во всех красе обычным живым стареющим человеком.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Дни.ру
Автор: 21 декабря 2021, 16:07 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

74-летняя Татьяна Васильева рассказала о совращении школьника

комментарии

Ответить:

Гость927540
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На жёлтых сайтах почему-то началась травля пожилых.Интересно,по чьему указанию,но цель - воспитать у молодёжи неуважение в старшим.
1

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