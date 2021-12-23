Божий одуванчик: Пугачева без капли макияжа и ретуши выглядит совсем другим человеком

Мы привыкли видеть Аллу Пугачеву отретушированную донельзя. В своем "Инстаграме", в социальных сетях пятого мужа и многих коллег она на 73-м году жизни кажется 20-летней молодкой. Ни морщинки, ни складочки, ни пигментного возрастного пятнышка! А как она выглядит без "боевого раскраса" и чудес компьютерных технологий? У поклонников Примадонны появилась уникальная возможность увидеть звезду "а-ля натюрель".

Алина Редель – ближайшая подруга Аллы Пугачевой. Они даже живут по соседству в Грязи! Художник, галерист, продюсер, покровитель больниц и храмов дружит с певицей более 40 лет и в свое время посоветовала ей заморозить яйцеклетки. Когда у Аллы Пугачевой появились Лиза и Гари, ее внуку Никите было уже 22 года. Именно Алина Редель была приглашена на роль крестной матери Никиты Преснякова.

В горе и радости Пугачева и Редель вместе все эти годы. И уже перед подругой певице не надо демонстрировать парики и изображать вечную молодость.

На своей странице в социальной сети "Фейсбук" Алина Редель поделилась снимком Аллы Пугачевой без грима и прочих прикрас. Показала ее такой, какая есть в жизни. "Божий одуванчик!", "Не узнать Аллусю!", "Совсем другой человек без грима", – удивляются люди. И только знаменитая копна волос – один из любимых париков звезды – говорит нам, что это все-таки Алла Борисовна.

Поклонники полагают, что Пугачева не раз ложилась на стол хирурга – перенесла множество операций и процедур. По мнению косметологов, певице делали эндоскопический лифтинг лба и блефаропластику, было введение ботокса, филлеров и нитей.