Перенесшей тяжелую операцию Хлебниковой дали неутешительный прогноз

Марина Хлебникова все еще приходит в себя после страшного пожара.

18 ноября в квартире певицы произошло возгорание, в результате которого она получила сильные ожоги лица и тела. Звездной пациентке понадобилась операция по восстановлению обгоревшей кожи. Сегодня стало известно, что такая операция наконец была проведена.

Тем не менее, врачи пока дают Марине Хлебниковой неутешительный прогноз – звезде необходимо продолжать оставаться в больнице. По информации СМИ, перенесшей тяжелую операцию женщине предстоит пройти это испытание еще не раз: может понадобиться несколько подобных оперативных вмешательств. Медики говорят о том, что восстановление пациентки займет много времени, сообщает телеканал "360".

О возвращении Хлебниковой домой речи пока не идет, и все праздники артистке придется провести на больничной койке. Однако процесс восстановления, хоть и медленно, но все же идет. Еще в начале месяца журналисты сообщали о том, что знаменитую пациентку перевели из реанимации в ожоговое отделение.

Женщина теперь дышит сама, может говорить и реагирует на происходящее вокруг, а это уже серьезный прогресс. В последнее время к пациентке стали ненадолго пускать родных, что не может ее не радовать.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что богатая воздыхательница готова оплатить обгоревшей Марине Хлебниковой новое лицо.