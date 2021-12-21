Состояние тяжелое: Изувеченная в пожаре Хлебникова никак не вырвется из больницы

Появились данные о здоровье обожженной певицы. Марина Хлебникова вынуждена жить на больничной койке.

Печальное происшествие при участии артистки произошло 18 ноября, совсем скоро после ее дня рождения. Уже более месяца врачи пытаются вернуть Марину Хлебникову к полноценной жизни, но грандиозных результатов пока не достигают. Источник канала "РЕН ТВ" сообщил, как обстоят дела с восстановлением обгоревшей в пожаре звезды.

Певица, по имеющимся сведениям, все никак не вырвется из больницы — на период реабилитации клиника стала практически ее домом. При этом состояние знаменитости по-прежнему называют стабильно тяжелым.

Тем не менее утешают положительные изменения. Медики отмечают, что процесс восстановления организма певицы продолжается, но завершится он совсем не скоро. Марина Хлебникова может говорить и способна реагировать на происходящее вокруг. Теперь родные могут посещать ее, когда у них появляется такая возможность, хоть и ненадолго.

Как писали "Дни.ру", знаменитость записала обращение к поклонникам, которое разместили в профиле "Инстаграм". Артистка заявила о позитивном настроении и цели выздороветь. Марина Хлебникова выразила благодарность медицинским работникам, которые позаботились о ней в этот сложный период. Брюнетка пообещала и дальше записывать новости фанатам о своем состоянии.