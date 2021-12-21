Состояние тяжелое: Изувеченная в пожаре Хлебникова никак не вырвется из больницы

Печальное происшествие при участии артистки произошло 18 ноября, совсем скоро после ее дня рождения. Уже более месяца врачи пытаются вернуть Марину Хлебникову к полноценной жизни, но грандиозных результатов пока не достигают. Источник канала "РЕН ТВ" сообщил, как обстоят дела с восстановлением обгоревшей в пожаре звезды.
Певица, по имеющимся сведениям, все никак не вырвется из больницы — на период реабилитации клиника стала практически ее домом. При этом состояние знаменитости по-прежнему называют стабильно тяжелым.
Тем не менее утешают положительные изменения. Медики отмечают, что процесс восстановления организма певицы продолжается, но завершится он совсем не скоро. Марина Хлебникова может говорить и способна реагировать на происходящее вокруг. Теперь родные могут посещать ее, когда у них появляется такая возможность, хоть и ненадолго.
Как писали "Дни.ру", знаменитость записала обращение к поклонникам, которое разместили в профиле "Инстаграм". Артистка заявила о позитивном настроении и цели выздороветь. Марина Хлебникова выразила благодарность медицинским работникам, которые позаботились о ней в этот сложный период. Брюнетка пообещала и дальше записывать новости фанатам о своем состоянии.