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Шоу-бизнес
Состояние тяжелое: Изувеченная в пожаре Хлебникова никак не вырвется из больницы

Состояние тяжелое: Изувеченная в пожаре Хлебникова никак не вырвется из больницы

Появились данные о здоровье обожженной певицы. Марина Хлебникова вынуждена жить на больничной койке.
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Печальное происшествие при участии артистки произошло 18 ноября, совсем скоро после ее дня рождения. Уже более месяца врачи пытаются вернуть Марину Хлебникову к полноценной жизни, но грандиозных результатов пока не достигают. Источник канала "РЕН ТВ" сообщил, как обстоят дела с восстановлением обгоревшей в пожаре звезды.

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Певица, по имеющимся сведениям, все никак не вырвется из больницы — на период реабилитации клиника стала практически ее домом. При этом состояние знаменитости по-прежнему называют стабильно тяжелым.

Тем не менее утешают положительные изменения. Медики отмечают, что процесс восстановления организма певицы продолжается, но завершится он совсем не скоро. Марина Хлебникова может говорить и способна реагировать на происходящее вокруг. Теперь родные могут посещать ее, когда у них появляется такая возможность, хоть и ненадолго.

Как писали "Дни.ру", знаменитость записала обращение к поклонникам, которое разместили в профиле "Инстаграм". Артистка заявила о позитивном настроении и цели выздороветь. Марина Хлебникова выразила благодарность медицинским работникам, которые позаботились о ней в этот сложный период. Брюнетка пообещала и дальше записывать новости фанатам о своем состоянии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 13:55 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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