"Нужно поучаствовать": Богатая воздыхательница готова оплатить обгоревшей Хлебниковой новое лицо

Состояние пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой стабилизировалось, но поражения кожи серьезные.

Здоровье артистки несколько недель было под угрозой, но, к счастью, врачам удалось убрать угрозу для жизни. Марина пришла в себя и восстанавливается, однако ожоги сильно изувечили ее лицо и тело, 20% кожи лица поражено. Врачи говорили, что Хлебниковой потребуется пересадка кожи и несколько дорогостоящих операций.

Недавно стало известно, что у артистки есть тайная воздыхательница из Екатеринбурга, которая владеет своим бизнесом. Богатая поклонница выразила желание любыми способами помочь любимой певице. "Я решила, что мне обязательно нужно поучаствовать в спасении", – рассказала женщина.

Елена Толкачева создала брачное агентство, которое приносит ей неплохой доход. Она готова потратить внушительную сумму на операции для Хлебниковой. Пока бизнесвуман не нашла способов связать с родственниками Марины и предложить помощь, но она работает над этим и уже засветилась в прессе. Также Елена добавила, что делает это не ради пиара, а чисто из личного отношения к артистке.

Напомним, Марина Хлебникова сильно пострадала в пожаре, который случился в ее московской квартире из-за непотушенной сигареты. Огонь сильно повредил лицо и тело артистки, она была подключена к аппарату ЭВЛ из-за отравления угарным газом, но вскоре состояние нормализовалось.Состояние пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой стабилизировалось, но поражения кожи серьезные.Состояние пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой стабилизировалось, но поражения кожи серьезные.