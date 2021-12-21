"Если положите там, встану и уйду": озвучено странное требование умирающего Соловьева

21 декабря исполнилось 9 дня со дня смерти режиссера, сценариста и продюсера Сергея Соловьева. Только сейчас стало известно почему его похороны проходили в частном формате без официоза.

Сергей Соловьев скончался 13 декабря 2021 года в Москве на 78-м году жизни от сердечного приступа. Его отпевание прошло 16 декабря в церкви Иоанна Богослова в Богословском переулке. Причем отпевал его протоирей Дмитрий Рощин – сын первой жены Екатерины Васильевой от драматурга Михаила Рощина. Похоронен же он был на Троекуровском кладбище рядом с родителями и сыном Дмитрием (актер, умер три года назад, ему было всего 43 – Прим. ред.), недалеко от могилы певицы Юлии Началовой.

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Многие на панихиде гадали, почему гроб с телом классика отечественного кино не выставили для прощания в Доме кино, как было с Борисом Грачевским, Владимиром Меньшовы, Марком Рудинштейном, Верой Глаголевой и Ниной Руслановой. Ведь всякое удобнее маленького старого храма!

Оказалось, прямо перед своей кончиной Сергей Соловьев потребовал от родных и близких ни в коем случае не проводить светской церемонии прощания с пафосом и официозом. Причем больше всего он боялся именно Дома кино. "Если положите там, встану и уйду!" – пригрозил он родным. Эти слова вспомнила кинокритик Елена Ардабацкая, и они объяснили странность прощания в маленьком хаме. "Как его можно было не послушать?" – пояснила Ардабацкая.

Просто Соловьев, не хотели излишней суеты, пафоса, ненужных слов, толп зевак и журналистов, пытающихся поймать в объектив черных от горя родственников.

"Я видела Сергея Александровича, – призналась Ардабацкая. – Я этого боялась очень и подошла к нему едва ли не последняя в храме. Слезы капали, уже текли, но и сейчас перед глазами его спокойное лицо, как будто он не умер – просто спит. От неожиданности я заревела еще сильнее. Я никогда не видела такого, чтобы в гробу лежал человек, каким он был, а не каким он стал, когда душа уже ушла из тела. Как сказал потом в ЦДЛ Андрей Сергеевич Смирнов – на нем не было печати смерти. Он много раз это повторил: на нем не было печати смерти, я такого за всю свою жизнь не встречал".

