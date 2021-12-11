"Там все подстроили": Кто выжил Васильеву из театра Маяковского

Татьяна Васильева рассказала о тяжелом моменте своей жизни.

Артистка служила в театре Маяковского больше 10 лет, хоть с руководством были сложности. о других театрах, где ей удалось работать, Васильева отзывается хорошо и спокойно, а вот учреждение на Никитской вызывает крайне смешанные чувства.

Татьяна Григорьевна откровенно рассказала о том, что из театра ее буквально выжили. Еще в момент прослушивания худрук театра сделал Васильевой замечание относительно ее внешнего вида. "Я это на всю жизнь запомнила. Гончаров всегда давал мне главные роли, хотя его актрисой была Гундарева", - вспоминает артистка.

Сначала все было нормально, Татьяна Григорьевна играла серьезные спектакли, даже получила от учреждения четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Позже в театр Маяковского пришел Георгий Мартиросьян, с которым тогда Васильева была в браке. Ситуация стала осложняться, вскоре артистку уволили.

"Я не сама ушла. Там все придумали, подстроили. Под меня рыли в театре, в итоге что-то нарыли", – поделилась Татьяна Григорьевна. Кто именно был инициатором увольнения, артистка не рассказала, но отметила, что администрация убрала ее очень технично.

После тяжелого момента в 1992 году карьера артистки не закончилась, наоборот, пошла в гору. Она продолжила сниматься в кино и сериалах, стала играть в театре Сатиры. А одном из интервью Васильева призналась, что театральные роли привлекают ее сейчас больше, чем большой экран.