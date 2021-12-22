Цекало отказался от встречи с Лолитой после громких оскорблений: Заменила на другого

Все дело в том, что, по своей натуре, Лолита крайне остра на язык и иронична. Именно эти качества, помимо мудрости и несомненного таланта, в ней очень ценят поклонники. Однако тем, кто обошелся с ней не совсем корректно приходится нелегко. В любой момент исполнительница может тонко зацепить своего обидчика, что порой происходит вовсе не намеренно.
Сама Лолита Милявская утверждает, что не держит никакой обиды на бывшего возлюбленного. При этом не так давно, описывая их совместную работу, она назвала его "маленьким и толстым". Видимо, подобные характеристики не пришлись по душе самому Александру Цекало.
Дело дошло до того, что продюсер якобы отказался работать с исполнительницей в тот момент, когда проходили съемки программы "30 лет спустя". Организаторы мечтали собрать вместе дуэт, который и прославил Милявскую и Цекало. Однако у них не получилось. При этом замену Александру нашли достаточно быстро.
Продюсеры пригласили мужчину, который по телосложению оказался достаточно похож на Александра Цекало. На него надели бумажную маску с лицом самого продюсера, а Лолита Милявская выполняла свою работу рядом с ним. Знаменитость даже успела пошутить на тему того, что не заметила подмены.