"Я устала ждать, плакать по ночам": обессиленная Лолита записала крик души

Популярная певица Лолита Милявская снялась в сериале "Евгенич". В рамках проекта вокалистка исполнила композицию, написанную для нее героем ленты Евгеничем – солистом группы "Руки вверх!" Сергеем Жуковым.
Песня Лолиты – это настоящий крик души, плач обессиленной женщины, которая устала истязать себя диетами и изнурять тренировками. Артистка открыто заявляет о том, что "хочет жрать и не толстеть". Чтобы быть счастливой, говорит Милявская, надо быть собою.
"Я устала ждать, плакать по ночам", – поет артистка.
Лолита в восторге от песни, которую создал для нее Сергей. Артистка благодарна коллеге за возможность поучаствовать в съемках ситкома. Милявская верит, что Жукова на этом поприще ждет успех.
Вокалистка отметила также, что во время съемок сериала "Евгенич" узнала Сергея с новой стороны. Лолита даже не подозревала, что у лидера "Руки вверх!" есть актерские способности.
Напомним, сериал "Евгенич" транслирует телеканал "Пятница!". Главную роль в ситкоме исполняет Сергей Жуков. Кроме того, певец является продюсером проекта.
В центре сюжета ленты – музыкальный продюсер Евгенич, пик славы которого пришелся на 90-е. Персонаж ушел в подполье и отгородился от внешнего мира, однако это не мешает ему создавать хиты для современных звезд. Песни Евгенича поют Ольга Бузова, Даня Милохин, Дима Билан и другие.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как снимался сериал "Евгенич". Певица Лолита жаловалась на чудовищные условия на площадке.