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Шоу-бизнес
58-летняя Лолита с синими волосами напугала россиян: Старуха в маразме

58-летняя Лолита с синими волосами напугала россиян: Старуха в маразме

Публика нередко критикует Лолиту Милявскую за то, что она старается быть ближе к молодежи. Однако артистка не обращает внимания на то, что о ней говорят.
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Недавно в личном блоге исполнительницы появилось новое видео. Она предстала перед поклонниками в неожиданном образе: синие растрепанные волосы, кожаная куртка с шипами, толстые стрелки и вишневые губы. Сперва подписчики ахнули, но потом все же решили поинтересоваться, что происходит.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Лолита Милявская поинтересовалась, страшно ли публике, а затем указала, что многие сейчас точно подумают, что она "совсем сошла с ума". Знаменитость указала, что все произошло из-за Анастасии Ивлеевой, которая в этом году снова решилась выпустить свое праздничное шоу. В том году блогер уже радовала пользователей Сети в предновогодние дни.

По словам исполнительницы, именно она в этот раз составит компанию своей молодой приятельнице и проведет с ней шоу. Лолита отметила, что эта программа создана для тех, кому надоели стандартные огоньки, на которые многие уже давно начали жаловаться ей. Знаменитость отметила, что Ивлеева ее давно потрясает.

Ответ последовал быстро. Блогерша назвала исполнительницу "гением" и призналась ей в любви. Публика же посмеялась над всей ситуацией и оставила ироничные комментарии. "Ой, сейчас все напишут о возрасте и состоянии", "Старуха в маразме", "Не сдержалась и стала готкой", "Что-то слишком молода для готки", "Лолита будет зажигать и в 100", – прокомментировали подписчики.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 02:19 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разведенную Лолиту засняли во время нежностей с мужчиной на пляже

комментарии

Ответить:

Гость 475668
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Как надо себя унизить, чтобы восхищаться какой-то блохершей.
Гость918674
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Гость 475668
Как надо себя унизить, чтобы восхищаться какой-то блохершей.
Она ВЕЛИКИЙ БЛОГЕР!
1

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