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Шоу-бизнес
"Даем любые деньги": Самый дорогой артист новогодних праздников скрывается 10 лет

"Даем любые деньги": Самый дорогой артист новогодних праздников скрывается 10 лет

Стала известна российская звезда, которую готовы видеть на Новый год 2022 за неприличные суммы. Она ни в какую не соглашается.
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В предновогодней суете появились даннные артистов, появление которых на праздничных вечеринках оценивают выше всего. Как оказалось, ни Примадонна, ни Ольга Бузова не заняли вершину рейтинга самых востребованных. Грядущий Новый год 2022 желают встречать с выступлением известного вокалиста, который давно не рвется к славе.

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Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

Концертный директор Юрий Борисов назвал имя того, кто отказывается выходить на публику за баснословные суммы и поставил крест на карьере. Им стал кумир 90-х, исполнитель хита "Зима-холода" и других зажигательных песен. "Лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: "Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" — объявил мужчина.

Также вскрылись ценники артистов за работу на праздничных гулянках. Новый год 2022 с участием знаменитостей по карману не каждому заказчику. Вокальный труд многих отечественных звезд оценивается не в тысячи, а миллионы рублей.

Больше всех просит группа "Ленинград" с Сергеем Шнуровым — 15 миллионов. А вот Алла Пугачева чуть скромнее — готова приехать за сумму на пять миллионов меньше. Для сравнения, Глюкоза согласна выступить и за миллион.

Напомним, названы самые популярные желания россиян под Новый год 2022. Для этого провели опрос. Самый актуальный ответ — себе и близким высоких доходов.

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Фото: pixabay.com
Автор: 22 декабря 2021, 15:42 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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