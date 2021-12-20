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Общество

Названы самые популярные пожелания россиян на Новый год


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Эксперты сервиса по трудоустройству "Работа.ру" провели опрос среди россиян, чтобы выяснить наиболее популярные среди граждан новогодние пожелания. В исследовании приняли участие свыше пяти тысяч человек со всех регионов России.

Выяснилось, что большинство людей (34%) в новогоднюю ночь будут желать себе и близким высоких доходов. Совсем немногим меньше (33%) участников хотели бы пожелать счастья, а еще четверть (25%) опрошенных заявили, что больше всего ждут окончания пандемии коронавируса в 2022 году, сообщает "Радио 1".

Пятая часть респондентов (20%) в канун Нового года загадают обзавестись новым жильем, машиной или дачей. Другие 17% людей пожелают найти свое призвание, 14% хотят отправиться в путешествие мечты или найти чемодан с миллионом долларов, а 13% желают в новом году встретить свою любовь, передает RT.

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Автор: 20 декабря 2021, 13:06 Источник: RT ✓ Надежный источник

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