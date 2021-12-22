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Шоу-бизнес
"Боже, у меня сын": у наследницы Волочковой родился брат

"Боже, у меня сын": у наследницы Волочковой родился брат

Стало известно о пополнении. Теперь у дочери Анастасии Волочковой есть маленький брат.
прочитано 239 раз

Оказалось, что накануне Игорь Вдовин и Елена Николаева стали счастливыми родителями. Ведущая опубликовала пост. На кадре она еще лежит, а возлюбленный уже держит малыша. Его лицо слегка прикрыто пеленкой. Своих эмоций новоиспеченная родительница сдержать не смогла.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Боже, у меня сын", – подписала снимок супруга бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой. На днях она рассказывала подписчикам, что уже скоро будет рожать. Она ходила на УЗИ, где выяснилось, что ребенок будет достаточно крупным. По мнению Николаевой, он уже на экране был похож на папу.

Показала супруга Игоря Вдовина и первые фото ребенка. На кадре, выложенном в личном блоге его супруги, крохотные пальцы мальчика сжимает большая мужская рука. Публика умилилась радостному событию и поздравила пару. Поклонники пожелали малышу расти большим и здоровым. Его имя пока держится в секрете.

Многим интересно, как на это событие отреагирует Анастасия Волочкова, которая, как известно, крайне негативно относится к браку бывшего возлюбленного. Ранее балерина уверяла, что новую избранницу Вдовин якобы содержит на ее деньги, которые никак не может вернуть ей. По ее словам, много лет назад он занял у нее крупную сумму, но отдать ее так и не решился.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 12:51 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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