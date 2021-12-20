Опозорившаяся Волочкова вернулась на место интимного скандала: Спрячьте зад!

Многие звезды в Сети продолжают радоваться наступающему празднику. Однако лишь одна при этом вызывает у публики не совсем новогодние ассоциации.

Анастасия Волочкова уже давно показала как украсила свой роскошный особняк и даже рассказала о команде, которая занималась праздничным декором. Однако это нисколько не мешает ей продолжать публиковать снимки на фоне огней и елочных игрушек. Так, знаменитость выложила новый кадр.

На снимке балерина стоит около наряженной елки в саду. Она одета совсем легко, на что тут же обратили внимание поклонники. Вместо пуховика или шубы артистка облачилась в обтягивающий комбинезон на молнии со змеиным принтом, а на ее ногах можно было увидеть совсем летние шлепанцы с массивными цветами.

"Универсальные шлепанцы: что на море, что на снегу", "А почему не одеться так, как надо зимой?", "Что за жуткая обувь, голые пальцы в снегу", "Хоть бы сапоги надела!" – возмутились подписчики. Однако большинство тут же вспомнили последний скандал, связанный с елкой на участке Анастасии Волочковой. Стесняться в выражениях подписчики не стали.

"Теперь под елку ходить будет веселее", "Спрячьте зад!", "Под елку в костюме питона", "Знаменитая елка", "Теперь толпой туда ходить будут", "А можно туда хороводы водить? Место силы", "Я одна вижу только елку?", "Нет, Анастасия специально же всех провоцирует на комментарии об этой елке", "Нельзя не пошутить про мочеиспускание под гирляндой", – прокомментировали пользователи.