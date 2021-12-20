Раскорячившаяся Волочкова сделала заявление о детях: Жду

Танцовщица активно ведет свой инстаграм-аккаунт, в котором ежедневно рассказывает о новостях своей жизни. Сейчас звездная блондинка вовсю готовится к новогодним выступлениям.
На сей раз Анастасия Волочкова показала, как тренируется перед представлением в красногорском ДК "Подмосковье". Она выложила видео, на котором репетирует растяжку.
"Сценический экзерсис. Ждем монтаж подвеса и лебедки. Не скрою, чесать ногами гораздо сложнее, чем злыми языками. Но главное, чтобы за человека говорил профессионализм, добрые поступки и дела. И человечность, конечно", – высказалась балерина. Она добавила, что ждет взрослых и детей 21 декабря на своем представлении.
Анастасия Волочкова добавила, что все пригласительные билеты были распространены бесплатно. "Это мой вам предновогодний подарок", – сообщила щедрая блондинка.
Напомним, ранее у издания "7Дней" появилась информация о том, что сотворила Анастасия Волочкова со своим умершим от рака котом Лакки. По данным журналистов, знаменитость не похоронила четвероногого любимца, а отвезла его тело к таксидермисту и сделала из него чучело. По имеющимся данным, балерина хранит его у себя дома.