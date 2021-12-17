"Голый завтрак": Объявившая о беременности Седокова разделась перед камерой

Артистка отпраздновала свое 39-летие в шикарном отеле в Монако. Анна поделилась фото праздничного завтрака с шампанским. Седокова предстала перед камерой без одежды и подписала снимок: "Голый завтрак". Поклонники пришли в восторг от откровенности певицы и поздравили ее с праздником.
"Будьте всегда такой счастливой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А мы обожаем тебя, потому что ты настоящая и самая лучшая. с днем рождения Анечка", "Всего тебе доброго! Береги свое здоровье!", "Человек, который радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам", "Все правильно! Все рамки в нашей голове! И как только мы от них избавляемся, жить становится проще", "Вы большая молодец и заслужили все это. Люблю Вас очень", "С Днем Рождения, Анна! Желаем сохранить веру в себя, в светлое и невероятное будущее", – написали комментаторы.
Ранее Анна Седокова всполошила поклонников сообщением о беременности. Мама троих детей выложила "сторис" в которой недвусмысленно написала "я беременна". Позже поклонники выяснили, что речь шла о новом проекте Анны, который она готовила больше двух лет.