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Шоу-бизнес
"Вынашивала в себе": Седокова объявила о новой беременности

"Вынашивала в себе": Седокова объявила о новой беременности

Анна Седокова с гордостью объявила о том, что скоро представит поклонникам свое детище.
прочитано 286 раз

Певица Анна Седокова не раз обжигалась в личной жизни. У нее было множество неудачных романов. Но зато от разных любимых мужчин она родила троих детей и теперь является счастливой многодетной мамой. Первого ребенка она родила от Валентина Белькевича. Потом она родила дочь от Максима Чернявского. В третий раз она родила от Артема Королева.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Казалось, что уж теперь то Анна Седокова счастлива рядом с баскетболистом Янисом Тиммой. Однако недавно в Сети поползли слухи о том, что у пары разлад в отношениях. Сплетни подогрели "Сторис" певицы, в которых она предстала заплаканной и грустной, намекая на какую-то личную драму.

Поклонники предположили, что пара могла поругаться из-за того, что муж Седоковой снова остался без работы, и ей приходится одной обеспечивать семью.

Сегодня же Анна Седокова заявила в своем "Инстаграм", что она "кажется беременна". Вполне возможно, что певица таким образом намекнула на новый проект, ведь скоро она планирует запустить собственный интенсив для желающих прокачать свою жизнь.

"Больше двух лет я вынашивала в себе эту идею и обучалась у дорогих специалистов", – рассказала Седокова.

Певица пообещала, что каждое слово и каждая мысль в интенсиве будет продумана и ценна.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2021, 02:16 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

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