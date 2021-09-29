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Шоу-бизнес
Возбужденная Канделаки впилась губами в обнажившую шею Собчак: Соскучилась

Возбужденная Канделаки впилась губами в обнажившую шею Собчак: Соскучилась

Ксения Собчак и Тина Канделаки в начале нулевых дружили. Потом звезды поссорились и долгие годы не упускали случая уколоть друг друга побольнее.
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Однако худой мир лучше доброй ссоры. Видимо, знаменитости решили так же, поэтому, встретившись на одном из светских мероприятий, решили порадовать поклонников совместным видео.

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После обвинений Собчак Канделаки решилась приспустить штаны

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Тина Гивиевна Канделаки журналист

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Кадры они разместили в личных блогах. Заметно, что на видео Тина Канделаки и Ксения Собчак возбуждены и, кажется, испытывают некую неловкость. "Соскучилась! Сколько лет, сколько зим", – тараторит бывший генеральный продюсер "Матч ТВ". "Любимки, сколько не виделись", – вторит ей супруга Константина Богомолова.

Впрочем, взаимными приветствиями дело не кончилось. В какой-то момент Тина Канделаки впилась губами в щеку Ксении Собчак. Кажется, та не ожидала такого поворота событий, однако возражать не стала. Стоит отметить, что в этот вечер на журналистке было четное платье, обнажавшее шею и грудь.

Как пишет "Царьград", в соцсетях народ переживал, что встреча звезд могла закончиться новым скандалом, но, к счастью, все обошлось. Также многие сравнили этот дружеский чмок со страстным поцелуем, который случился между журналистками в бурные нулевые.

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Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Напомним, на днях Ксения Собчак в очередной раз высмеяла спортивные достижения Тины Канделаки. Она обратила внимание, что на видео, которое коллега опубликовала в "Сторис", пропал пупок. Звезда предположила, что та слишком сильно зафотошопила свое тело. В ответ на обвинения Канделаки приспустила штаны и явила миру "утерянный" пупок.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
29 сентября 2021, 09:26 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

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