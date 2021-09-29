Возбужденная Канделаки впилась губами в обнажившую шею Собчак: Соскучилась

Ксения Собчак и Тина Канделаки в начале нулевых дружили. Потом звезды поссорились и долгие годы не упускали случая уколоть друг друга побольнее.

Однако худой мир лучше доброй ссоры. Видимо, знаменитости решили так же, поэтому, встретившись на одном из светских мероприятий, решили порадовать поклонников совместным видео.

Кадры они разместили в личных блогах. Заметно, что на видео Тина Канделаки и Ксения Собчак возбуждены и, кажется, испытывают некую неловкость. "Соскучилась! Сколько лет, сколько зим", – тараторит бывший генеральный продюсер "Матч ТВ". "Любимки, сколько не виделись", – вторит ей супруга Константина Богомолова.

Впрочем, взаимными приветствиями дело не кончилось. В какой-то момент Тина Канделаки впилась губами в щеку Ксении Собчак. Кажется, та не ожидала такого поворота событий, однако возражать не стала. Стоит отметить, что в этот вечер на журналистке было четное платье, обнажавшее шею и грудь.

Как пишет "Царьград", в соцсетях народ переживал, что встреча звезд могла закончиться новым скандалом, но, к счастью, все обошлось. Также многие сравнили этот дружеский чмок со страстным поцелуем, который случился между журналистками в бурные нулевые.

Напомним, на днях Ксения Собчак в очередной раз высмеяла спортивные достижения Тины Канделаки. Она обратила внимание, что на видео, которое коллега опубликовала в "Сторис", пропал пупок. Звезда предположила, что та слишком сильно зафотошопила свое тело. В ответ на обвинения Канделаки приспустила штаны и явила миру "утерянный" пупок.