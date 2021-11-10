"Очень признательна": Канделаки плюнула в недоброжелателей

В свой день рождения Тина Канделаки обратилась ко всем тем, кто в нее не верил.

10-ого ноября журналистке исполняется 46 лет. В этом еще молодом возрасте Тина Канделаки уже может похвастаться серьезными достижениями в карьере. Сейчас женщина занимает пост заместителя генерального директора "Газпром-Медиа", а до этого в течение шести лет была генеральным продюсером спортивного канала "Матч ТВ".

В свой праздник Тина Канделаки опубликовала в "Инстаграме" пост-обращение ко всем тем людям, которые думали, что у нее ничего не получится, и настойчиво критиковали ее все прошлые годы.

"Я очень признательна вам," – элегантно плюнула словами в недоброжелателей журналистка.



Именинница рассказала, что многие люди советовали ей не уезжать из Тбилиси, говорили, что в Москве она ничего не добьется и уж точно не станет телеведущей с ее внешностью и акцентом. В подтверждение своих слов журналистка разместила архивные фото и показала, какой она была тогда.

Позже Тине советовали не лезть в продюсирование, а затем не идти на спортивный канал, ведь женщина на все это не способна. Однако Канделаки оказалась способна и доказала это. Журналистка подчеркнула, что неверие никогда не пугало ее, а лишь мотивировало идти дальше, поэтому она и достигла всех тех высот, на которых пребывает сегодня.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Тина Канделаки после обвинений Ксении Собчак решилась приспустить штаны.