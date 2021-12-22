Воспользовавшийся полномочиями Баста выставил Галкина вон: Позор нации

Новый выпуск программы "Музыкалити" шокировал зрителей. В роли ведущего выступил не Максим Галкин, а совладелец лейбла Gazgolder Баста, который видит проект совершенно иначе. Напомним, программа выходит на основном канале лейбла.



Сперва поклонники шоу просто потеряли дар речи. Слухи о том, что супруг Аллы Пугачевой собирается покидать шоу ходили уже достаточно давно, но официального подтверждения так и не получили. Сам пародист же слегка успокоил зрителей своей публикацией в личном блоге. Никакой серьезности в ней не было, только привычный юмор.

Максим Галкин опубликовал кадры и подписал, что дело вовсе не в том, что он выпил слишком много воды на ночь, просто в этот раз программу ведет Баста. Ранее зрители уже предположили, что исполнитель просто решил выставить коллегу, чтобы самому занять его место, воспользовавшись своими полномочиями. Однако все оказалось вовсе не так драматично.

Выяснилось, что артисты решили на один выпуск поменяться. Шоу Басты "Вопрос ребром" провел Максим, а Василий же взялся за "Музыкалити". Однако реакция народа оказалась достаточно непредсказуемой. Участниками шоу стали Александр Ревва и Алексей Щербаков.

Если Александра все приняли с распростертыми объятиями, то и Баста, и Щербаков вдруг взяли удар на себя. В комментариях зрители требуют вернуть Максима Галкина, а также перестать приглашать гостей, которые общаются и шутят не всегда культурно. "Щербаков – позор нации. Вы зачем вообще это делаете", "Сидит интеллигентный Ревва и два очень странных гопника", "Верните Максима, только ради него смотрела", "Впервые выключила. Надоело слушать мат", "Вася, Вы же профессионал. Вот и идите в свои матерные программы", – высказались пользователи.