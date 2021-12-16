"Сексуальная проводница": Гузеева расцвела рядом с горячим бывшим в особую ночь

Лариса Гузеева показала поклонникам кадр из новогодней программы.

Российская ведущая Лариса Гузеева снялась в новогодней программе для телеэфира. Звезда прославилась в 80-х, когда сыграла во второй в своей карьере ленте "жестокий романс". Тогда то у нее и случился роман с Дмитрием Нагиевым. Он тогда был обычным второкурсником на восемь лет младше ее.

Дмитрий Нагиев называл ее красавицей и роковой женщиной. Впрочем, до сих пор ничего не изменилось. Бывшие возлюбленные и сейчас поддерживают дружеские отношения. Недавно они снялись вместе в новогоднем шоу, где Гузеева сыграла роль проводницы.

В своем "Инстаграм" ведущая "Давай поженимся!" показала кадр со съемок, где она предстала рядом с бунтарем Дмитрием Нагиевым в вагоне поезда. Пара явно вступила в полемику по сценарию. Внизу стоял телеоператор и снимал их наполненную страстью и драматизмом сцену.

Поклонники пришли в восторг от яркого образа Ларисы Гузеевой и от самого тандема с Дмитрием Нагиевым.

"Сексуальная такая проводница получилась. Лара, жги!"; "А как она смотрит на него, ух!"; "Очень рада в очередной раз посмотреть на вашу игру. Обожаю вас с Нагиевым"; "Чувствую, это будет огонь"; "Красавица, губы как у Софи Лорен", – написали фанаты.