Дебют в 60, травля и интриги: что известно о звезде сериала "Знахарь" Валерии Гришко

Недавно знаменитость отметила юбилей.

На Первом канале продолжается трансляция многосерийной драмы "Знахарь". Во втором сезоне к роли заведующего нейрохирургией Николая Семенова вернулся актер Валерий Гришко. Совсем недавно артист отметил 70-летие. На телевидении Валерий Викторович появился после 60. До 2002 года Гришко знали только как режиссера.

Валерий Гришко появился на свет 12 ноября 1951 года на Украине, в городе Ясиноватая Донецкой области. "Отец мой щирый хохол, он из Полтавы, коренной украинец. А мама из Брянской области, деревня Псурь", – рассказывал в одном из интервью Валерий Гришко. Папа звезды "Знахаря" – фронтовик. С войны Гришко-старший вернулся с серьезными ранениями. Отец артиста скончался в 46-летнем возрасте. Мать Валерия Викторовича всю войну провела на каторжных работах в Германии, куда ее и других несчастных угнали немцы.

С юных лет Валерий Гришко грезил сценой. Будущая знаменитость играла в школьном театре, где ставили произведения Максима Горького, Владимира Маяковского, Александра Пушкина и других классиков. В театральный вуз Гришко не попал – слишком поздно опомнился. Появившись с документами в стенах учебного заведения в июле, он узнал, что вступительные испытания уже завершились. Отбор шел параллельно со школьными экзаменами. По пути домой Валерий Викторович увидел объявление о наборе на режиссерский факультет Института культуры. Гришко понял – это судьба. Затем звезде "Знахаря" удалось отучиться в ЛГИТМИКе на курсе Георгия Товстоногова.

Валерий Гришко стажировался в БДТ на малой сцене и в Театре имени Комиссаржевской, где позднее стал штатным режиссером-постановщиком. Параллельно он преподавал в ЛГИТМИКе. В 90-е Валерия Викторовича пригласили в Германию в Ernst-Deutsch-Театр. На чужбине знаменитость проработала десять лет. Когда подвернулся удобный случай, Гришко вернулся в Россию. Затем были театры в Краснодаре, Новосибирске и Самаре.

Валерий Викторович часто подменял артистов, которые по тем или иным причинам не могли выйти на сцену. В итоге в 2002 году режиссера пригласили сыграть в сериале "Любовь императора". Картина очень понравилась зрителям. На Гришко посыпались предложения о работе. Позднее он снялся в сериалах "Улицы разбитых фонарей 5", "Опергруппа", "Последняя встреча", "Врач" и других.

Одной из самых скандальных работ Валерия Гришко стал фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева. В картине артисту досталась роль священника. После выхода ленты на экраны Гришко буквально затравили. Общественники опубликовали открытое письмо министру культуры Самарской области, в котором раскритиковали фильм и конкретно Валерия Гришко. Звезду обвинили в издевательстве над российской властью и православной церковью. Позднее самарский депутат подал иск против артиста, но суд проиграл и был вынужден выплатить звезде денежную компенсацию. Сам Гришко уверен, что стал жертвой интриг регионального минкульта. Дескать, именно чиновники спровоцировали скандал. По словам знаменитости, незадолго до появления открытого письма сотрудники министерства запрашивали данные о его доходах.

Сегодня Валерий Гришко занимает должность худрука театра драмы в Самаре, где до этого много лет работал главным режиссером. Артист продолжает сниматься в кино.

Гришко разрывается между Санкт-Петербургом, в котором живет его семья, и Самарой. Супруга Вероника уговаривает звезду "Знахаря" переехать в северную столицу, но тот не может оставить театр.