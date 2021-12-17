Похоронивший двух близких актер "Знахаря" Даниил Страхов: Горе, с которым невозможно смириться

На Первом канале выходит второй сезон сериала "Знахарь". По словам исполнителя главной роли актера Даниила Страхова, в новых эпизодах с его героем, нейрохирургом Павлом Андреевым, произойдут значительные метаморфозы. Персонаж будет делать противоположное тому, к чему стремился в первом сезоне.
Огромное влияние на героя Даниила Страхова оказала пережитая трагедия. Персонаж теряет жену и сына в дорожной аварии.
"Потеря семьи, близких — горе, с которым почти невозможно смириться", – рассуждает о судьбе Андреева Страхов.
Авторы сценария, считает Даниил, поставили перед ним очень сложную задачу. Также на площадке нелегко пришлось и режиссеру "Знахаря" Ярославу Молчанову. Во втором сезоне с главным героем происходят события, которые отнимают у него всякую надежду на возвращение к нормальной жизни, считает Страхов. Груз на сердце тянет Павла Андреева на дно и лишает желания двигаться дальше.
Отметим, сам Даниил Страхов в этом, 2021 году, тоже пережил две болезненные потери – он похоронил сначала отца, а затем мать. В январе в США от тяжелого недуга умер папа актера – Александр Страхов – поэт, лингвист и редактор международного журнала. В августе звезду "Знахаря" настиг новый удар – не стало его мамы Елены Соловьевой. Родительница Страхова была известным психотерапевтом и преподавателем.