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Сериалы
Медики назвали состояние звезды сериала "Знахарь" Екатерины Кузнецовой катастрофическим

Медики назвали состояние звезды сериала "Знахарь" Екатерины Кузнецовой катастрофическим

34-летняя актриса Екатерина Кузнецова шокировала докторов.
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Звезда первого сезона сериала "Знахарь" Екатерина Кузнецова уже несколько лет борется с пигментацией. Обследование показало, что у актрисы недостаток ферритина – белка, который создает в организме запасы железа. Результаты анализов артистки привели медиков в ужас. Ситуацию они назвали катастрофической.

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"Как вы вообще живете, ходите?" – удивляются доктора.

Недостаток ферритина врачи связывают с отказом Кузнецовой от употребления в пищу мяса. Пять лет назад Екатерина стала вегетарианкой.

Парадокс в том, говорит артистка, что чувствует она себя замечательно. Отказавшись от мяса, она приобрела легкость и прилив энергии.

Звезда сериала "Знахарь" пыталась восполнить недостаток железа в организме с помощью БАДов. Кузнецова пила таблетки два месяца, но ферритин поднялся незначительно. Артистка бросила пить капсулы, решив употреблять в пищу полезные продукты с большим содержанием необходимых ей микроэлементов. Есть мясо Екатерина категорически отказывается. Советы врачей включить этот продукт в рацион она пропускает мимо ушей.

Артистка не жалуется на здоровье и вполне довольна собственным внешним видом. Женщина, рассуждает Екатерина Кузнецова, хорошо выглядит в трех случаях: когда влюблена, когда от нее ушел супруг, когда тратит много времени на спорт и правильное питание. Кузнецова не скрывает, что иногда балует себя неполезными блюдами. Актриса не может все время есть несоленое, вареное и пареное.

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Екатерина Кузнецова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 12:13 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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