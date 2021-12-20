Медики назвали состояние звезды сериала "Знахарь" Екатерины Кузнецовой катастрофическим

Звезда первого сезона сериала "Знахарь" Екатерина Кузнецова уже несколько лет борется с пигментацией. Обследование показало, что у актрисы недостаток ферритина – белка, который создает в организме запасы железа. Результаты анализов артистки привели медиков в ужас. Ситуацию они назвали катастрофической.
"Как вы вообще живете, ходите?" – удивляются доктора.
Недостаток ферритина врачи связывают с отказом Кузнецовой от употребления в пищу мяса. Пять лет назад Екатерина стала вегетарианкой.
Парадокс в том, говорит артистка, что чувствует она себя замечательно. Отказавшись от мяса, она приобрела легкость и прилив энергии.
Звезда сериала "Знахарь" пыталась восполнить недостаток железа в организме с помощью БАДов. Кузнецова пила таблетки два месяца, но ферритин поднялся незначительно. Артистка бросила пить капсулы, решив употреблять в пищу полезные продукты с большим содержанием необходимых ей микроэлементов. Есть мясо Екатерина категорически отказывается. Советы врачей включить этот продукт в рацион она пропускает мимо ушей.
Артистка не жалуется на здоровье и вполне довольна собственным внешним видом. Женщина, рассуждает Екатерина Кузнецова, хорошо выглядит в трех случаях: когда влюблена, когда от нее ушел супруг, когда тратит много времени на спорт и правильное питание. Кузнецова не скрывает, что иногда балует себя неполезными блюдами. Актриса не может все время есть несоленое, вареное и пареное.