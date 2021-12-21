"Мы с Ларкой споемся": заговорившую о сглазе Гузееву вывели на чистую воду

Лариса Гузеева написала странный пост в своем аккаунте в "Инстаграме". Теледива вдруг заговорила про сглаз. Она боится, что стала жертвой магического влияния, потому что после болезни она постоянно сталкивается с какими-то проблемами.
Уже долго по Сети ходят слухи о том, что в жизни звезды "Давай поженимся" все не так гладко. То брюнетка уезжает в клинику на несколько дней, чтобы похудеть, то пропадает на какое-то время из социальных сетей. Поклонники начали переживать за своего кумира.
"Я думаю, Ларочка немного лукавит. Я думаю, она чувствует, что передача в упадке немного", – вывел Рустам Солнцев свою коллегу на чистую воду.
Впрочем, шоумен не против занять место актрисы. Он уверен, что она справляется со своими обязанностями прекрасно, но он в кадре будет не лишним. Никого не спрашивая и не убедившись в необходимости, экс-участник "Дома-2" сам выдвинул свою кандидатуру.
"Я думаю, не пора ли им заменить чуть-чуть звездный , так называемый, состав. С удовольствием приму участие в передаче как ведущий. Украшу ее своим прекрасным хабальством. Я думаю, мы с Ларкой споемся. А там ей своим задором и юмором помогу справиться со всей этой фигней, которая происходит. Люблю ее", – не сдержалась знаменитость.