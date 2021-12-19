"Знаю его много лет": Показавшая кольцо Боня раскрыла личность будущего мужа

Ведущей уже 42 года, а она еще не была в официальном браке, хотя имеет 9-летнюю дочь от бывшего возлюбленного миллиардера Алекса Смерфита. Замуж бизнесмен Викторию так и не позвал, а в 2017 году пара и вовсе рассталась. С того момента о личной жизни Боня распространяться перестала. Именно поэтому новость о помолвке так шокировала ее поклонников.
Виктория выложила в свой блог фото, на котором видно помолвочное кольцо. Она предложила подписчикам поздравить ее с радостной переменой в жизни. В Сети тут же стали обсуждать возможную личность избранника Бони. В интервью для "Fametime TV" ведущая рассказала о будущем муже.
Оказалось, что избранник Виктории не из России, в связи с этим она предложила россиянка расслабиться. "Уже знаю его много лет. Есть человек, который хочет семью, хочет детей и я этого хочу", – поделилась звезда. Имени жениха Боня не раскрыла, только сказала, что они уже встречались раньше, но их развела судьба.
В Сети стали гадать, сошлась ли Виктория с отцом своей дочери или нашла нового иностранного возлюбленного. Единственное, что известно – на одном ребенке ведущая останавливаться не планирует, она хочет двоих или троих.