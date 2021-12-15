"Да я побегу, куда бы он ни сказал": Лолита страдала на съемках сериала "Евгенич" из-за любви

Певица Лолита поделилась впечатлениями от съемок в сериале "Евгенич". Лента с 9 декабря выходит на телеканале "Пятница!". Главную роль в картине исполнил лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков. Артист, к слову, является продюсером проекта.
Снимали сериал "Евгенич" летом 2021 года. Площадку организовали на территории подмосковного яхт-клуба.
По словам Лолиты Милявской, работать приходилось в чудовищных условиях – в закрытом ангаре для лодок в 35-градусный зной. Артистка изнывала от духоты, но терпела. Знаменитость не могла подвести товарища – Сергея Жукова.
"Но только из любви к Сергею Жукову я готова была выдержать десятичасовые съемки на этой жаре", – призналась вокалистка.
Милявская отметила, что с удовольствием снимется во втором сезоне сериала, если он будет. Ради Жукова знаменитость готова терпеть любые лишения – даже работать с ледником в павильоне. Вокалистка относится к солисту группы "Руки вверх!" с огромным уважением и всецело ему доверяет.
"Да я побегу, куда бы Сергей ни сказал", – поделилась Лолита.
Певица отметила, что обязательно посмотрит все серии "Евгенича". Лолита хочет оценить собственную актерскую игру и посмотреть на работы коллег по цеху. Также вокалистка собирается сравнить песни, которые Жуков написал для звезд, сыгравших в сериале. Артистка, надеется, что созданная для нее композиция окажется куда лучше, чем у Ольги Бузовой и Димы Билана.
"И не дай бог моя окажется хуже!" – пригрозила Сергею Лолита.