"Асмус – не актриса": пожаловавшуюся на зарплату блондинку резко опустили

Кристина Асмус сделала странное заявление, которое взбудоражило народ. Актриса рассказала в своем аккаунте в "Инстаграме" о том, что театр – ее основной вид деятельности, но зарабатывает она там очень мало. Бывшая супруга Гарика Харламова даже осмелилась назвать точную цифру – 22 тысячи рублей.
Поклонники в комментариях поделились на два противоборствующих лагеря. Одни уверены, что героиня "Интернов" прибедняется, а другие поддерживают своего кумира. В комментариях разразилась настоящая бойня.
"Асмус – не актриса. Так, как играет Асмус, сыграет любая девочка с улицы. Вот любая: худенькая, светленькая, темненькая. Сыграет не хуже, а то и лучше", – не сдержал эмоций Рустам Солнцев.
Неизвестно, действительно ли звезда назвала правильную зарплату или нет. Но судя по тому образу жизни, который она ведет, у нее есть и другие, более высокие, источники дохода. Так, она периодически выкладывает рекламу в своих социальных сетях, а также с завидной регулярностью появляется на телеэкранах в фильмах и сериалах.
"Асмус, как и многие другие актеры, перепутала актерскую игру талантливых людей с дешевым кривлянием. Асмус, как и многие другие, – каботины (люди, стремящиеся к артистической славе, блеску, внешним успехам, привносящее в жизнь искусственность, манерность, притворство. – Прим. ред.). Они не актеры", – подытожил шоумен.