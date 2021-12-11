"Сексуального характера не несет": видео голой Асмус разозлило россиян

Кристина Асмус – активный пользователь социальных сетей. Актриса показывает закулисье во время спектаклей, снимает свою повседневную жизнь и делится мыслями с подписчиками. Также она иногда выкладывает рекламные ролики. Один из них шокировал пользователей Сети.
На видео блондинка сидит в ванной. Экс-супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова предстала перед зрителями абсолютно голой. "Я обожаю принимать душ", – написала она.
"А почему бы нет? Если привлекательное красивое тело, почему бы его не показать. Тем более в ролике показана лишь малая часть, которая никакого сексуального характера не несет. Реклама снята красиво, ролик красивый, женщина изящная. Полностью поддерживаем", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Дмитрий Буланов.
Блогер также объяснил, почему этот пост вызвал такое негодование у многих. Ненавистники, только увидев видео, тут же ринулись писать артистке неприятные комментарии.
"То, что люди озлоблены, реагируют на это остро, видно, в жизни что-то у них не то, может, в личных отношениях что-то не складывается. Для них вид оголенного плеча сзади вызывает такое недоумение. Мне кажется, Кристина Асмус – молодец, а людям хочется пожелать удачи, счастья и семейного благополучия", – сказал эксперт.