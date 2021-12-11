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Шоу-бизнес
"Сексуального характера не несет": видео голой Асмус разозлило россиян

"Сексуального характера не несет": видео голой Асмус разозлило россиян

Кристина Асмус снова удивила россиян в новом видео. Блогер Дмитрий Буланов рассказал, из-за чего поклонники встали в ступор.
прочитано 276 раз

Кристина Асмус – активный пользователь социальных сетей. Актриса показывает закулисье во время спектаклей, снимает свою повседневную жизнь и делится мыслями с подписчиками. Также она иногда выкладывает рекламные ролики. Один из них шокировал пользователей Сети.

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

На видео блондинка сидит в ванной. Экс-супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова предстала перед зрителями абсолютно голой. "Я обожаю принимать душ", – написала она.

"А почему бы нет? Если привлекательное красивое тело, почему бы его не показать. Тем более в ролике показана лишь малая часть, которая никакого сексуального характера не несет. Реклама снята красиво, ролик красивый, женщина изящная. Полностью поддерживаем", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Дмитрий Буланов.

Блогер также объяснил, почему этот пост вызвал такое негодование у многих. Ненавистники, только увидев видео, тут же ринулись писать артистке неприятные комментарии.

"То, что люди озлоблены, реагируют на это остро, видно, в жизни что-то у них не то, может, в личных отношениях что-то не складывается. Для них вид оголенного плеча сзади вызывает такое недоумение. Мне кажется, Кристина Асмус – молодец, а людям хочется пожелать удачи, счастья и семейного благополучия", – сказал эксперт.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 декабря 2021, 22:10 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

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