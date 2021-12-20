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Шоу-бизнес
Появление 66-летней Долиной вызвало оторопь: Неудачная восковая фигура

Появление 66-летней Долиной вызвало оторопь: Неудачная восковая фигура

Не так давно Лариса Долина сильно изменилась. Артистка похудела и стала выглядеть совсем иначе.
прочитано 267 раз

В какой-то момент поклонники знаменитости просто ахнули. Она не просто стала одеваться иначе, завела личный блог и начала ходить по молодежным программам, но и избавилась от лишнего веса. Сама Лариса Александровна не скрывала, что похудение далось ей непросто, но секретами с радостью делилась со всеми интересующимися.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Известно, что Лариса Долина вовсе не изнуряла свой организм, а питалась по расписанию и "правильными" продуктами. При этом, несмотря на все бурные обсуждения, многие все еще пытаются уличить исполнительницу в том, что она якобы легла под нож искусных профессионалов, которые якобы помогли ей. Однако эти данные никак не подтверждены.

При этом внешний вид певицы не дает покоя публике. Накануне Вячеслав Манучаров выложил совместное фото с Ларисой Александровной. Он назвал ее "невероятной и любимой". Исполнительница облачилась в сверкающий темный костюм, а стилисты сделали артистке пышные локоны. На кадре бросается в глаза достаточно яркий макияж знаменитости.

Однако подписчики посчитали, что, помимо яркого макияжа и фотошопа, знаменитость якобы могла попытаться произвести некоторые иные махинации со своей внешностью. "Я испугалась и не поняла, кто это", "Что с лицом Долиной", "Зачем красивая женщина так поступает сама с собой", "Неудачная восковая фигура", "Просто ужас", – принялись переживать подписчики.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 14:43 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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