"Я огребала": Начинавшая в кабаках Долина рассказала об унижениях

Лариса Долина поделилась историями из своего прошлого.

Артистка давно стала легендой отечественной эстрады и одной из первых русских исполнительниц джаза. Однако так было не всегда, Лариса Александровна начинала с самых низов, у нее не было влиятельных покровителей. Долина родилась в Одессе, успела поработать в местной филармонии и попеть в кабаках. В итоге 17-летняя начинающая артистка отправилась в Ереван с никому неизвестной музыкальной группой.

Коллектив распался почти сразу, но возвращаться артистке было некуда и не с чем, она стала искать заработки в Армении. Пройдя череду унижений и ссор с родителями, Лариса Долина попала в эстрадный оркестр. "За четыре года там я огребла столько, что мама не горюй!", – вспоминает певица.

Испытания только закалили характер артистки, она уверенна, что именно упорство и вера в себя привели ее к нынешнему успеху. Долина признается, что у нее до сих пор нет свободной минуты. Лариса Александровна постоянно на съемках, концертах, спектаклях. Даже солидный возраст не мешает певице все время быть на ногах.

Главный секрет успеха, считает Долина, любовь к работе. Она всегда мечтала заниматься музыкой и ей зарабатывать. Труд и уверенность в себе помогли мечте сбыться.