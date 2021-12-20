Расставшийся с женой Лепс опубликовал фото "самой желанной" артисткой мира

Совсем скоро начнутся слушания по делу развода Григория Лепса с Анной Шаплыковской. Пара была вместе полее двадцати лет. Многие звезды всерьез беспокоятся за его здоровье, так как считают, что певец сильно переживает расставание с супругой. Ведь артист уже несколько раз даже попадал в больницу.
Однако недавно Лепс удивил народ, опубликовав фотографию с "самой желанной" женщиной. Как оказалось, это вовсе не его жена. На снимке запечатлена Ани Лорак, ее певец назвал самой красивой и желанной артисткой мира. Интересно, за какие такие заслуги Ани удостоилась столь почетного звания. Возможно, Лепса так впечатлил глубокий разрез платья певицы и ее оголенная ножка.
Однако комментаторы сразу заподозрили неладное и начали искать тайные смыслы фотографии. Так, по мнению многих, это камень в огород бывшей жене. А кто-то вообще решил, что именно из-за Лорак пара распалась. Так, некоторые вообще посоветовали артисту жениться. Однако нашлись и критики, которым не понравилось, что Григорий слишком часто выставляет в свой микроблог знойных красоток, обсыпая их комплиментами. Возможно, именно это стало причиной развода.