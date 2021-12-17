"Становится страшновато": продюсер рассказал о поведении оскандалившейся Волочковой

На программе знаменитость вела себя очень странно, и у многих зрителей даже закралось подозрение о том, что она была не вполне трезвой. Артистка не давала и слова сказать другим гостям. Когда же комику Владимиру Бухарову все же удалось высказаться, Анастасия Волочкова буквально набросилась на него из-за истории о какой-то пьяной балерине, а потом и вовсе чуть не сорвала съемки.
Теперь произошедшее в студии прокомментировал продюсер проекта – Михаил Ким. Мужчина вообще не понимает, как такая артистка оказалась на их шоу. Он подчеркнул, что не хочет никого обижать, но блондинка действительно была "немного не в себе".
"Глядя на то, как она строит свою мысль, разговаривает, становится страшновато," – рассказал о поведении звезды Ким.
Напомним, что, разозлившись из-за истории Бухарова, оскандалившаяся Волочкова покинула студию. Спустя какое-то время женщина вернулась и великодушно согласилась продолжить съемки.
Продюсер признался журналу StarHit, что выпуск "Бара в большом городе" с участием Волочковой сначала вообще не хотели выкладывать в Сеть, чтобы не делать скандал достоянием общественности. Однако потом было принято решение показать программу в закрытом формате – только тем, кто оформил платную подписку.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как станцевавшая в трусах Анастасия Волочкова выставила себя посмешищем.