Волочкова рвет и мечет из-за мерзкого глумления над смертью: Днище

Анастасия Волочкова разозлилась из-за обсуждений ее умершего кота.

Балерина недавно потеряла своего любимца – кота Лакки. Она рассказала этом публике не сразу, с печального события прошло уже около двух месяцев. Кот был довольно молодым, что еще больше убило Анастасию. В Сети появилась информация о том, что Волочкова не смогла расстаться с любимцем. Некоторые издания писали, что королева шпагата сделала из кота чучело.

Волочкова, увидев подобные заявления в прессе, взорвалась. Она написала гневный пост с обращением к одному из изданий, сказав, что планирует бойкотировать их. В своем блоге Анастасия буквально рвет и мечет от такого "глумления над смертью". "Как Вам не стыдно, днище (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмутилась Волочкова. Подписчики разделились во мнениях.

"Что за бред, как не стыдно осуждать мертвого кота", "Настенька, я вам очень сочувствую! Знаю, как это тяжело потерять любимого друга!", "Бабушкам/дедушкам очень такое читать интересно", "Думаю они не очень-то и расстроятся", "Шубу из кота сделала?", "Интересно, а кому интересна ее жизнь? Есть такие люди?", "Достала своими котами. Шпагат, коты, чучело в спальне. Горя не знаешь, вот и сходишь с ума", "На себя бы на минутку посмотрели, на кого похожи стали. Балерина. Позор просто", – написали комментаторы.